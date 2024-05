50 Jahre THW Neu-Ulm: Das ist beim Tag der offenen Tür geboten

Das Technische Hilfswerk in Neu-Ulm hat am Samstag gleich drei Gründe zum Feiern.

Seit über 50 Jahren unterstützt das Technische Hilfswerk (THW) Neu-Ulm regional und überregional bei der Bewältigung von Katastrophen, öffentlichen Notständen und Unglücksfällen.

Die THW-Jugend feiert zudem ihr 30-jähriges Bestehen. Der lang ersehnte Neubau des THW in Neu-Ulm ist endlich zudem fertig. Das sind drei Gründe zum Feiern. Das THW lädt deswegen am Samstag, 18. Mai, zu einem Tag der offenen Tür in den Ortsverband Neu-Ulm ein. Los geht es um 13 Uhr in der Reuttier Straße 122 1/2 in Neu-Ulm.

Geboten wird: