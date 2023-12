52-Jährige wird bei Ladendiebstahl in Neu-Ulm ertappt

Eine 52-Jährige ist am Dienstag bei einem Ladendiebstahl in der Neu-Ulmer Bahnhofsstraße erwischt worden. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

Eine 52-jährige Frau ist am Dienstag bei einem Ladendiebstahl in einem Neu-Ulmer Drogeriemarkt erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau gegen Mittag dabei beobachtet, wie sie in dem Geschäft in der Bahnhofsstraße Kosmetikartikel im Wert von rund 60 Euro einsteckte und anschließend an der Kasse nicht bezahlte.

Frau versucht in der Neu-Ulmer Bahnhofsstraße Kosmetikartikel zu stehlen

Die 52-Jährige wurde von Mitarbeitenden des Drogeriemarktes einer hinzugerufenen Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm übergeben. Die Beamten leiteten gegen die Frau ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. (AZ)