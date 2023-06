55-Jährige stürzt betrunken vom Fahrrad und verletzt sich dabei

Am Gedeckten Weg in Neu-Ulm kommt eine Radfahrerin zu Fall. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellt, hat sie 1,1 Promille im Blut.

Eine Fahrradfahrerin ist am Samstagabend gegen 20.50 Uhr am Gedeckten Weg in Neu-Ulm gestürzt. Der Polizei gegenüber gab die 55-Jährige an, dass sie aufgrund eines Schlaglochs zu Fall gekommen sei. Bei dem Sturz zog sie sich Schürfwunden und vermutlich einen Bruch zu, so die Polizei.

Nach dem Unfall in Neu-Ulm erwartet die Frau eine Anzeige

Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, boten sie der Frau einen freiwilligen Test an. Dieser ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Verletzte wurde in eine nahegelegene Klinik gebracht und dort medizinisch behandelt. Im Folgenden wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da die Frau bei dem Unfall unter dem Einfluss von Alkohol stand. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)