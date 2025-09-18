56-Jähriger ignoriert zwei rote Ampeln in Neu-Ulm

Gleich zwei rote Ampeln hat ein Autofahrer in Neu-Ulm überfahren. Deshalb wurde der Mann in der Nacht auf Donnerstag gegen 02:48 Uhr in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 56-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert oberhalb der 1,1 Promille-Grenze. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)

