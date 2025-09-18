Icon Menü
56-Jähriger ignoriert zwei rote Ampeln in Neu-Ulm

Der Mann war mit mehr als einem Promille Alkohol im Blut mit seinem Auto unterwegs. Seinen Führerschein ist er nun erst einmal los.
    Mit mehr als einem Promille Alkohol im Blut ignorierte ein 56-Jähriger zwei Ampeln.
    Mit mehr als einem Promille Alkohol im Blut ignorierte ein 56-Jähriger zwei Ampeln. Foto: Heiko Becker/dpa (Symbolfoto)

    Gleich zwei rote Ampeln hat ein Autofahrer in Neu-Ulm überfahren. Deshalb wurde der Mann in der Nacht auf Donnerstag gegen 02:48 Uhr in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 56-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert oberhalb der 1,1 Promille-Grenze. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)

