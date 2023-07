Neu-Ulm

57-Jährigem das Leben gerettet: Drei Ersthelfer schildern die Reanimation

Drei der Ersthelfer, die an der Kreuzung am Orange Campus einem 57-Jährigen das Leben retteten: (von links) Marko Hamann, Burkhard Hoppenstedt mit Sohn und Christian Hepp.

Plus Ersthelfer haben in Neu-Ulm einem Mann das Leben gerettet. Drei von ihnen erzählen von ihrem Einsatz. Dabei wird deutlich, wie wichtig Kenntnisse über Erste Hilfe sind.

Von Michael Kroha

Ihr Handeln war immens wichtig: An der größeren Kreuzung beim Orange Campus in Neu-Ulm, an der Abfahrt von der B28, war am Dienstagmorgen ein Mann auf einem Motorrad zusammengebrochen. Mehrere Passanten reagierten anschließend "richtig", so die Polizei in ihren Bericht am Mittwoch. Sie reanimierten den 57-Jährigen, solange bis Rettungskräfte eintrafen, und retteten ihm damit das Leben. Drei der Ersthelfer berichten nun im Gespräch mit unserer Redaktion, wie sie ihren Einsatz erlebten.

"Es war ein prägendes Erlebnis", sagt Burkhard Hoppenstedt. In der Form habe er so etwas noch nicht erlebt. "Es war total unklar, was da los ist." Der 31-Jährige wohnt in Ulm und war an jenem Morgen auf dem Weg zur Arbeit nach Neu-Ulm. Der Softwareentwickler war mit seinem Auto zunächst auf der B28 über die Adenauerbrücke unterwegs und fuhr in Neu-Ulm von der Bundesstraße ab. Er wollte geradeaus in Richtung Ringstraße, musste aber an der Ampel anhalten. Links neben ihm war der Motorradfahrer vorgefahren. "Aus dem Nichts ist der umgekippt", sagt Hoppenstedt. Der Mann stand nicht wieder auf. "Das kam mir komisch vor." Hoppenstedt stieg aus. Der Motorradfaher habe auf dem Rücken gelegen, einen total starren Blick gehabt und gezittert. "Und dann ging es ganz schnell."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

