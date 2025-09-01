60-Jähriger in Garten von Auto angefahren

Am Montagabend hat sich im Neu-Ulmer Stadtteil Holzschwang ein Verkehrsunfall in einem Garten ereignet. Die Einsatzkräfte wurden gegen 18 Uhr alarmiert, weil ein Mercedes in die Gartenhecke eines Wohngrundstücks gerollt war.

Den Spuren nach war der 43-jährige Fahrer zuvor rund 100 Meter über eine Wiese gefahren, dann fuhr der Mercedes durch eine Hecke. Hinter der Hecke befand sich gerade der 60-jährige Hausbewohner, er wurde von dem Auto angefahren und schwer verletzt. Schlussendlich prallte der Mercedes noch in die Seitenwand einer Garage. Auch der Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall verletzt.

Verkehrsunfall in Holzschwang: Fahrer und Mann in Garten schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz, die Notärzte kümmerten sich vor Ort gemeinsam mit zwei Rettungswagenbesatzungen um die beiden verletzten Männer. Der Mercedes-Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit und dann in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Unfallstelle wurde zeitweise abgesperrt.

Laut Aussage des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West wird derzeit ein medizinisches Problem des Autofahrers als Unfallursache angenommen, aufgrund dessen dieser von der Straße abgekommen war.