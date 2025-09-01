Icon Menü
60-Jähriger in Garten von Auto angefahren

Im Neu-Ulmer Stadtteil Holzschwang werden bei einem Verkehrsunfall zwei Personen schwer verletzt. Ein Auto kommt von der Straße ab, rollt in einen Garten und erfasst einen 60-jährigen Mann.
Von Thomas Heckmann und Sandra Weber
    In Neu-Ulm fuhr ein Autofahrer wegen eines medizinischen Notfalls in eine Hecke. Dabei verletzte er auch den Besitzer des Gartens.
    In Neu-Ulm fuhr ein Autofahrer wegen eines medizinischen Notfalls in eine Hecke. Dabei verletzte er auch den Besitzer des Gartens. Foto: Thomas Heckmann

    Am Montagabend hat sich im Neu-Ulmer Stadtteil Holzschwang ein Verkehrsunfall in einem Garten ereignet. Die Einsatzkräfte wurden gegen 18 Uhr alarmiert, weil ein Mercedes in die Gartenhecke eines Wohngrundstücks gerollt war.

    Den Spuren nach war der 43-jährige Fahrer zuvor rund 100 Meter über eine Wiese gefahren, dann fuhr der Mercedes durch eine Hecke. Hinter der Hecke befand sich gerade der 60-jährige Hausbewohner, er wurde von dem Auto angefahren und schwer verletzt. Schlussendlich prallte der Mercedes noch in die Seitenwand einer Garage. Auch der Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall verletzt.

    Verkehrsunfall in Holzschwang: Fahrer und Mann in Garten schwer verletzt

    Ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz, die Notärzte kümmerten sich vor Ort gemeinsam mit zwei Rettungswagenbesatzungen um die beiden verletzten Männer. Der Mercedes-Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit und dann in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Unfallstelle wurde zeitweise abgesperrt.

    Laut Aussage des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West wird derzeit ein medizinisches Problem des Autofahrers als Unfallursache angenommen, aufgrund dessen dieser von der Straße abgekommen war.

