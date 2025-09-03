60-Jähriger in Garten von Auto angefahren

Am Montagabend hat sich im Neu-Ulmer Stadtteil Holzschwang ein Verkehrsunfall in einem Garten ereignet. Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 18 Uhr alarmiert, weil ein Mercedes in die Gartenhecke eines Wohngrundstücks gerollt war.

So ereignete sich laut Polizei der schwere Unfall in Holzschwang

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Neu-Ulmer Polizei befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Auto den Weiler Weg und verlor vermutlich aufgrund eines medizinischen Vorfalles die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam das Auto von der Fahrbahn ab und fuhr rund 60 Meter über eine Wiese. Es durchbrach die Hecke eines Hauses und erfasste den im Garten befindlichen 60-jährigen Hausbewohner. Schließlich kam der Pkw an der Garagenwand zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurde der 60-Jährige schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 43-Jährige musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Weil die Garagenwand nach innen gedrückt wurde, wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen. Eine Einsturzgefahr bestand laut Polizei jedoch nicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Neben der Polizeiinspektion Neu-Ulm waren Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Neu-Ulm und Holzschwang sowie der Rettungsdienst und das THW im Einsatz. (AZ)