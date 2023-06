Neu-Ulm

vor 17 Min.

60 Jahre Menschlichkeit: Das Diakonische Werk feiert Geburtstag

Das Diakonische Werk Neu-Ulm feiert am Wochenende Jubiläum. Das Senioren- und Pflegezentrum in Nersingen steht seit Jahrzehnten unter der Obhut der Diakonie.

Plus Der Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche gründete 1963 einen Verein in Neu-Ulm. Welche Aufgaben das Hilfswerk heute hat.

Von Inge Pflüger

Unter dem Motto „60 Jahre Menschlichkeit“ feiert das Evangelische Diakonische Werk Neu-Ulm, dessen Einzugsgebiet die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen umfasst, am Freitag, 16. Juni, seinen runden Geburtstag. Der Jubiläumsgottesdienst findet ab 14 Uhr in der evangelischen Petruskirche Neu-Ulm mit Grußworten, Ehrungen, Stehempfang und anschließendem gemütlichem Beisammensein statt. Unter Diakonie (aus dem altgriechischen diakonia) versteht man alle Aspekte des Dienstes am Menschen im kirchlichen Bereich. 60 Jahre Diakonie heißt denn auch jahrzehntelanges Engagement im christlichen Sinne.

So entstand der Vorläufer des Diakonischen Werks Neu-Ulm

Als 1962 Dekan Klaus-Peter Schmid vom Münchner Landeskirchenamt als Dekan nach Neu-Ulm berufen wurde, stellte er fest, Neu-Ulm ist auf Dekanatsebene noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Sofort ergriff er entsprechende Initiativen und Maßnahmen. Bereits im August 1963 nahm Wohlfahrtspfleger Horst Große seinen Dienst in Neu-Ulm auf und am 26. August 1963 fand die konstituierende Mitgliederversammlung zur Gründung des Vereins „Innere Mission und Evangelisches Hilfswerk im Evangelisch-Lutherischen Dekanatsbezirk Neu-Ulm“ statt. Am 6. Juli 1971 wurde der Vereinsname in „Diakonisches Werk“ umgewandelt.

