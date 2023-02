62-Jährige wird Opfer von Betrügern: Vierstellige Summe verloren

Eine 62-Jährige aus dem Raum Neu-Ulm ist auf Betrüger hereingefallen. Ihr technisches Unvermögen verhinderte womöglich größeren Schaden.

Eine 62-Jährige aus dem Raum Neu-Ulm ist Opfer von Betrügern geworden. Sie verlor nach Polizeiangaben eine vierstellige Summe. Beinahe hätte sie noch mehr Geld an die bislang unbekannten Täter überwiesen, doch das scheiterte zum Teil an mangelndem technischem Verständnis.

Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilen, habe die Frau bereits am Montag eine SMS erhalten, in der sich der oder die Betrügerin als ein Kind der Geschädigten ausgaben und vortäuschte, eine neue Rufnummer zu haben. Die 62-Jährige ging auf diese SMS ein. Vom unbekannten Täter erhielt sie sodann eine Nachricht über eine Messenger-App von einer anderen Nummer.

Betrüger erfolgreich: Frau überweist mittleren vierstelligen Betrag

Im Chatverlauf wurde die Geschädigte mehrfach dazu aufgefordert, Geld zu überweisen und ihre Zugangsdaten für das Online-Banking herauszugeben. Die Frau überwies insgesamt einen mittleren vierstelligen Betrag an ein deutsches Konto.

Der unbekannte Täter versuchte weitere Zahlungen mit den erlangten Online-Banking-Daten zu tätigen. Die aber mussten mittels TAN bestätigt werden. "Aufgrund mangelnden technischen Verständnisses", so die Polizei in ihrer Mitteilung, konnte die 62-Jährige die TAN nicht an den unbekannten Täter übermitteln. Weil Zahlungen über das Online-Banking nicht möglich waren, wurde die Geschädigte erneut aufgefordert, einen mittleren vierstelligen Betrag zu überweisen. Doch das war aufgrund des Tageslimits nicht möglich.

Am nächsten Morgen erkannte die 62-Jährige den Betrug und konnte die erste getätigte Überweisung eines vierstelligen Betrages durch die Bank zurückholen lassen. Zudem wurden die Zugangsdaten für das Online-Banking umgehend geändert. Der Geschädigten entstand letztendlich ein Vermögensschaden im niederen vierstelligen Bereich, da dieser per Echtzeit überwiesen wurde. (AZ)

