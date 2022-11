70 Kilogramm Diebesgut im Kinderwagen deponiert: Polizei fasst Diebe

Die Polizei ertappt zwei mutmaßliche Diebe auf frischer Tat. Die haben ein eher ungewöhnliches Hilfsmittel dabei.

Zwei 33 und 27 Jahre alte Personen sollen am Dienstagnachmittag circa 70 Kilogramm Kabel von einer Baustelle in der Steubenstraße in Neu-Ulm gestohlen haben. Sie wurden jedoch von einem aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, der daraufhin die Polizei über die verdächtigen Personen informierte.

Bei der anschließenden Kontrolle der beiden durch eine Polizeistreife stellten die Beamten fest, dass die mutmaßlich gestohlenen Kabel in einem mitgeführten Kinderwagen deponiert waren. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (AZ)