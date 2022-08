73-Jähriger steigt aus Bus und wird von vorbei radelndem Kind gerammt

An einer Bushaltestelle in Neu-Ulm kommt es zu einem Unfall. Ein 73-jähriger Fahrgast prallt mit einem jungen Radler zusammen und stürzt.

Leicht verletzt worden ist ein Mann an der Bushaltestelle Jakobsruhe in der Wiblinger Straße. Nach Angaben der Polizei war der Fahrgast dort am Donnerstag gegen 18 Uhr aus dem Bus gestiegen und mit einem vorbei radelnden Kind zusammengestoßen. Der 73-Jährige stürzte zu Boden. Er musste anschließend in einer Neu-Ulmer Klinik gebracht werden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neu-Ulm

Der etwa zwölfjährige Junge auf dem Rad setzte anschließend seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Die Polizei Neu-Ulm sucht nach Zeugen, welche zum Unfallzeitpunkt im Bus der Linie 4 in Richtung Wiblingen saßen und Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursachter machen können, Telefon 0731/8013-0. (AZ)