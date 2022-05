80-Jähriger meldet Auto als gestohlen: Polizei findet es 150 Meter weiter

In Neu-Ulm meldete ein 80-Jähriger einen vermeintlichen Autodiebstahl. Doch offensichtlich haben sich dabei bislang Unbekannte einen Scherz erlaubt.

"Hilfe, wo ist mein Auto?" Womöglich waren das die Gedanken eines 80-Jährigen, der am Sonntagmorgen in Neu-Ulm sein Auto suchte. Weil er es nicht dort, wo er es am Vorabend abgestellt hatte, auffinden konnte, rief er die Polizei. Hinter dem Verschwinden steckt aber offensichtlich kein Diebstahl. Vielmehr scheinen sich hier welche einen Maischerz erlaubt zu haben.

Der 80-Jährige wandte sich in der Finninger Straße an eine Polizeistreife. Zu diesem Zeitpunkt dürfte die Angelegenheit für ihn noch bitterernst gewesen sein. Auch zu seinem Sohn wurde Kontakt aufgenommen. Auch der habe sich nicht erklären können, wo der Wagen abgeblieben ist, erklärt eine Polizeisprecherin.

Die Beamten kamen also und waren ihm auf der Suche nach dem verschwundenen Fahrzeug behilflich. Etwa 150 Meter weiter hätten die Beamten das Auto dann finden können - auf dem Parkplatz eines Discounters im Pfaffenweg. Eine Erklärung dafür, wie der Wagen dorthin kam, ist laut Polizei folgende: Vermutlich hatte der Besitzer vergessen, sein Auto am Vorabend ordnungsgemäß zu versperren. Diesen Umstand hätten sodann bislang Unbekannte ausgenutzt, um das Auto an eine andere Örtlichkeit zu schieben.

Das Fahrzeug wurde von der Polizei in Augenschein genommen. Ein Sachschaden konnte nicht festgestellt werden. Und auch dem 80-Jährigen dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein. Wer hinter der Verschiebe-Aktion steckt, ist unklar. (AZ/krom)