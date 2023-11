8000 Schaden an geparktem Auto: Unfall erst nach zwei Wochen gemeldet

Ein Auto wird vor circa zwei Wochen in der Neu-Ulmer Innenstadt angefahren und erheblich beschädigt. Doch erst jetzt wird nach Zeugen gesucht.

Bei einem Unfall in der Schützenstraße in Neu-Ulm ist an einem Auto ein Schaden von circa 8000 Euro entstanden. Der Verursacher hat sich bislang nicht darum gekümmert. Nun bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Ereignet hat sich der Unfall nach Polizeianagaben bereits am Samstag, 21. Oktober, zwischen 16 und 21 Uhr. Doch er erst an diesem Dienstag wurde er von der Polizei vermeldet. Demnach stieß der bislang unbekannte Fahrzeugführer gegen den am rechten Fahrbandrand geparkten Wagen und beschädigte diesen erheblich.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die hierzu entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)