81-Jähriger fällt in Neu-Ulm auf Betrugsmasche mit minderwertigen Uhren rein

Sieben vermeintliche Marken-Uhren aus dem Straßenverkauf in Neu-Ulm entpuppten sich als billige Importe aus Fernost

Ein Trickbetrüger hat am Dienstagnachmittag in der Augsburger Straße in Neu-Ulm einem 81-jährigen Uhren angeboten, von denen er behauptete, dass die wertvoll seien.

Der etwa 55 Jahre alte Mann mit italienischem Akzent gaukelte dem Mann vor, dass er ihn kennen würde. Im weiteren Gespräch zeigte er dem Mann mehrere Armbanduhren und verlangte zuerst 200 Euro. Als der 81-Jährige seine Geldbörse hervorholte und ihm das geforderte Geld übergab, entnahm der Trickbetrüger selbstständig weitere 50 Euro aus der Börse.

Betrüger fuhr in Neu-Ulm mit dem Auto fort

Im Verlauf übergab der Betrüger dem Mann weitere Uhren und forderte nochmals 200 Euro, weshalb der Mann zu einem Geldautomaten lief, Geld abhob und auch dieses übergab. Der unbekannte Täter, etwa 175 cm groß und hager, fuhr anschließend mit seinem Auto fort. Insgesamt übergab der unbekannte sieben vermeintliche Marken-Uhren, bei welchen es sich tatsächlich um billige Importe aus Fernost handelte. (AZ)