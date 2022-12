85-Jähriger greift Ärztin in Neu-Ulm mit Messer an

In einer Praxis in Neu-Ulm ist eine 52-jährige Ärztin mit einem Messer attackiert worden. Gegen den 85-jährigen Angreifer wurde Haftbefehl erlassen.

Ein 85-Jähriger hat in einer Praxis in Neu-Ulm eine 52-jährige Ärztin mit einem Messer angegriffen. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen. Die Ärztin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, als sie den Angriff abwehrte. Weitere Anwesende konnten den Mann überwältigen und entwaffnen.

Noch vor Ort nahmen ihn Beamte der Polizei Neu-Ulm fest. Die Kripo Neu-Ulm übernahm die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Mordes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Tatverdächtige der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittler der Kriminalpolizei haben erste Zeugenvernehmungen und Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Noch ist das Motiv für den Angriff unklar. Dieses und der detaillierte Tatablauf sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen, heißt es im Polizeibericht. (AZ)