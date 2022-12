90-jähriger Rentner aus dem Raum Neu-Ulm wird Opfer von Telefonbetrügern

"Frau Schmidt von der Polizei" war gar nicht von der Polizei. Doch der Rentner hatte Glück im Unglück.

Am Telefon erzählt wurde dem 90-jährigen Rentner, dass seine Ehefrau einen Verkehrsunfall hatte. "Frau Schmidt von der Polizei", behauptete dreist, dass ein Richter eine Kaution in fünfstelliger Höhe festgelegt habe, welche in bar bezahlt werden müsse.

Der 90-Jährige fuhr daraufhin nach Angaben der Polizei zu seinem Geldinstitut und wollte das Bargeld abheben. Glücklicherweise erkannte der Bankangestellte offenbar die Betrugsmasche und somit kam es nicht zur Auszahlung des Betrages. Während der Fahrt zur Bank lief das Telefongespräch mit der Täterin weiter. Der Geschädigte wurde dazu gedrängt, das Telefon lediglich in seine Tasche zu stecken und das Telefonat dabei nicht zu beenden. Damit sollte eine eventuelle Verständigung der Polizei erkannt werden.

Sechs Fälle von Callcenter-betrug im Kreis Neu-Ulm angezeigt

Insgesamt sechs ähnliche Fälle wurden der Polizeiinspektion Neu-Ulm zur Anzeige gebracht. Dabei nutzten die Betrüger die bekannte Masche. Der oder die Anrufer/-in gaben sich als Polizeibeamte/-innen aus. Dabei schilderten sie, dass der Sohn oder die Tochter der Angerufenen einen Verkehrsunfall verursacht hätten. Damit diese nun nicht inhaftiert werden, wäre eine Kaution zu bezahlen. Glücklicherweise erkannten die meisten angerufenen Personen die Betrugsmasche, welche daraufhin die Gespräche beendeten. Somit kam es hier zu keinerlei Geldübergaben. (AZ)