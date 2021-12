Neu-Ulm/Aachen

18:30 Uhr

Er verkauft Lebkuchen aus Neu-Ulm in die ganze Welt

Plus Hermann Bühlbecker ist Chef der Lambertz-Gruppe, die hinter Lebkuchen Weiss steht. Warum das Neu-Ulmer Werk in seinem Süßwaren-Imperium eine so wichtige Rolle spielt.

Von Oliver Helmstädter

Die Arbeit bei Lebkuchen Weiss in Neu-Ulm ist getan, an den Supermarktkassen wird jetzt die Ernte eingefahren. Wie der Alleingesellschafter des Inhabers, der Lambertz-Gruppe, Hermann Bühlbecker, im Gespräch mit unserer Redaktion sagt, wurden in Neu-Ulm dieses Jahr 29.000 Tonnen Herzen, Sterne, Brezeln und Co. hergestellt - mehr als in den vergangenen Jahren. Ein Blick auf die wichtige Rolle von Neu-Ulm im Lebkuchen-Imperium.

