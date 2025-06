Ab jetzt gibt es Tickets für Kultur im Museumshof

Der lauschige Innenhof des Edwin Scharff Museums wird auch in diesem Sommer wieder zur Bühne für besondere Kulturabende: Die kleine, aber feine Veranstaltungsreihe „Kultur im Museumshof“ feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Seit dem Jahr 2000 bringt die Neu-Ulmer Kulturreihe ein vielseitiges Programm aus Weltmusik, Kabarett und Comedy im Innenhof des Edwin Scharff Museums auf die Bühne. So manche Künstler haben genau hier ihre ersten Schritte gemacht – darunter heute bekannte Namen wie Martin Frank oder Vince Ebert. Vom 1. bis zum 9. August wird es heuer vier Veranstaltungen geben. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf.

Los geht es am ersten Augustwochenende mit Kabarett und Comedy. Michael Altinger macht am Freitag, 1. August, um 20 Uhr den Anfang mit seinem Programm „Die letzte Tasse Testosteron“, in dem er beweist, dass er auch mit Mitte 50 noch ein Lausbub sein kann. Und er stellt die Frage, was vom Mann zwischen Yoga, Sauerteigbrot und Männermythen noch geblieben ist. Wirklich nur eine „Tasse Testosteron“? Mit gerade 25 Jahren gehört Jonas Greiner, der am Tag darauf die Bühne im Museumshof betritt, zur jüngeren – aber vielversprechenden – Kabarett-Generation. „Greiner für Alle“ ist sein zweites Soloprogramm, in dem er spitze Gesellschaftskritik mit witzigen Alltagsgeschichten kombiniert.

Die älteste Jazzband Deutschlands?

Am darauffolgenden Wochenende wird es dann musikalisch. Mit dem Horst Hansen Trio kommt am Freitag, 8. August, die eigenen Angaben zufolge älteste Jazzband Deutschlands in den Neu-Ulmer Museumshof. Das Trio, das eigentlich ein Quintett ist und ehrlicherweise erst 2010 gegründet wurde, bringt unter dem Motto „60 Jahre Überjazz“ treibende Grooves und wilde Stilmixe, vorgetragen mit Witz, Nostalgie und Spielfreude auf die Bühne. „Strings on Fire“ heißt es dann am Samstag, 9. August, wenn das Wiener Trio Cobario die Bühne betritt. Cobario, besetzt mit einer Geige und zwei Gitarren, lassen die Saiten klingen. Seit 2006 begeistert die Wiener weltweit – von Barcelonas Straßen bis zu Bühnen in New York und Hong Kong.

Karten für die vier Veranstaltungen sind im Bürgerbüro Neu-Ulm (Petrusplatz 15) sowie online unter www.ulmtickets.de erhältlich. Außerdem gibt es jeweils ab 19 Uhr Karten an der Abendkasse. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen in den Saal der Musikschule (Gartenstraße 13) verlegt. Das Infotelefon der Stadt Neu-Ulm gibt bei unklaren Wetterverhältnissen am Veranstaltungstag ab circa 17 Uhr unter 0731/7050-2121 Auskunft, wo die Veranstaltung stattfindet. (AZ)