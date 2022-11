Abgesagter Russlandvortrag in Neu-Ulm: War er wirklich politisch?

Plus Der Blausteiner Carsten Schmidt verteidigt seinen von der Stadt Neu-Ulm abgesagten Auftritt im Edwin-Scharff-Haus: "Ich vertrete keine extremen Positionen."

Der umstrittene, von der Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger abgesagte Vortrag über Russland im Edwin-Scharff-Haus - worum ging es dabei überhaupt? Unsere Redaktion hat noch einmal beim Autor Carsten Schmidt nachgefragt. Hätte er nicht über ein anderes Land reden können, wie das die Stadt von ihm gewünscht hatte? Er sagt: Das wäre nicht gegangen. Und er befürchtet, dass ihm durch die Absage der Stadt ein nachhaltiger Schaden entstanden sei.