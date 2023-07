Abgespecktes Baugebiet "Wiley Nord 2": Stadt hofft nun auf weniger Widerstand

Plus Ursprünglich sollte der komplette kleine Part im Wiley-Gelände für Wohnungen geopfert werden, doch nun hat die Stadt Neu-Ulm einen abgespeckten Kompromiss offiziell auf den Weg gebracht.

Viele Menschen haben monatelang intensiv für den Erhalt des kleinen Parks zwischen der Bradleystraße und der Curt-Jürgens-Straße gekämpft und zumindest einen Teilerfolg errungen: Das dort geplante Baugebiet fällt deutlich kleiner aus als zunächst vorgesehen. Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Neu-Ulm hat die geänderten Pläne jetzt auf den Weg gebracht und hofft, dass sich diesmal weniger Protest erhebe.

Als der ursprüngliche Bebauungsplan Ende vergangenen Jahres öffentlich ausgelegt wurde, hagelte es Einwendungen und Proteste gegen diese "rücksichtslose und schädliche Planung", wie es in einer der Stellungnahmen heißt. Die fanden jetzt Niederschlag in einer umfangreichen Auflistung. Auf 71 Seiten hat die Stadtverwaltung zu jeder vorgebrachten Kritik Stellung genommen und sie dem Bau- und Planungsausschuss zur Kenntnis vorgelegt. Letztlich war der öffentliche Aufschrei gegen das Bauvorhaben zumindest ein Stück weit erfolgreich, denn der nördliche Teil der Grünanlage, bei den Bewohnerinnen und Bewohnern besonders beliebt, bleibt erhalten. Allerdings müssen auch 18 Bäume fallen. Ursprünglich sollten es 22 sein.