Neu-Ulm

12:00 Uhr

Abriss oder Sanierung? So geht es am früheren Gasthaus Adler in Pfuhl weiter

Ein Abriss samt Neubau war geplant. Jetzt wird das Gasthaus Adler in der Leipheimer Straße in Pfuhl nur kernsaniert und weiter als Hotel genutzt.

Lokal Ein Ulmer Bauunternehmer wollte in diesem Jahr schon mit seinem Vorhaben in Pfuhl fertig sein, doch getan hat sich nahezu nichts. Wie geht es jetzt weiter?

Anderthalb Jahre ist es her, dass unsere Redaktion über die Pläne am früheren Gasthaus Adler in Pfuhl berichtete. Anlass war, dass der dortige Dönerladen schließen musste. Der Eigentümer des Grundstücks hatte gewechselt, der neue Besitzer wollte alles abreißen und komplett neu bauen, musste dann aber seine Pläne ändern. Seither ist vor Ort nahezu nichts passiert. Dabei sollte das Vorhaben in diesem Jahr eigentlich fertig sein. Was ist also los? Wie geht es weiter?

