Abzocke am Geldautomaten: 73-Jährige verliert knapp 1000 Euro durch Trickdiebstahl

Ein Mann sprach die Frau an dem Geldautomaten in der Neu-Ulmer Innenstadt an. Später stellte sie fest: Auf ihrem Konto fehlt ein ganzer Batzen Geld.

Eine 73-Jährige ist am Sonntag Opfer eines mutmaßlichen Trickdiebstahls an einem Bankautomaten in Neu-Ulm geworden. Ihr fehlen jetzt über 900 Euro auf ihrem Konto.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, habe die Frau gegen 11.45 Uhr am Geldautomaten der VR-Bank in der Ludwigstraße Geld abgehoben. Währenddessen stand ein Mann hinter ihr. Der habe sie angesprochen und sie gebeten, ihre EC-Karte nochmals in den Automaten einzustecken, da noch Geld im Ausgabefach läge.

Die Dame tat dies auch und im Ausgabefach lagen tatsächlich Geldscheine. Der bislang Unbekannte überreichte ihr die Geldscheine und forderte sie nochmals auf, die EC-Karte erneut einzuführen. Die Dame kam der Aufforderung nach.

Anschließend kam die Karte aber nicht mehr heraus. Der unbekannte Mann verließ daraufhin die Filiale. Kurze Zeit später stellte die Dame fest, dass ihre EC-Karte entwendet und missbräuchlich verwendet wurde. Mit der Karte wurden über 900 Euro abgehoben, so die Polizei. (AZ)