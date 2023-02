Accept holen beim Konzert in Neu-Ulm den Vorschlaghammer raus

Plus Mit einer ganzen Menge Energie rocken die Alt-Metaller Accept die Ratiopharm-Arena. Allerdings ist an diesem Abend die Vorband auch nicht zu verachten.

Accept, die Vorschlaghämmer des Teutonen-Heavy-Metal, sind wieder unterwegs, um die Massen weichzuklopfen. Das hat in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena mit gewohnt deutscher Präzision funktioniert. Knapp 2000 Fans in der deutlich verkleinerten Halle feierten die Helden ab, wobei ja nur noch Gitarrist Wolf Hoffmann als Einziger aus den Anfangstagen der Band dabei ist. Doch ein ganz klein wenig die Schau gestohlen wurde den Altmetallern von der ziemlich jungen Vorband.