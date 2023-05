Achtung, Abofalle: 25-Jähriger fällt auf Gewinnspiel herein

Ein 25-Jähriger gewinnt bei einer Verlosung. Um seinen Preis zu erhalten, schließt er ein Zeitschriftenabonnement ab. Das Gewinnspiel stellt sich als Abofalle heraus.

Ein 25-Jähriger hat online an einem Gewinnspiel teilgenommen. Dieses entpuppte sich jedoch als Abofalle. Laut Polizeiangaben entdeckte er den Werbelink zur Verlosung bei einem Beitrag in den Sozialen Medien. Er klickte den Link an und gab seine Daten preis, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Bereits einen Tag später erhielt der 25-Jährige einen Anruf: Er habe 400 Euro gewonnen. Jedoch könne sein Gewinn erst ausgezahlt werden, wenn er ein Zeitschriftenabonnement abschließt. Der vermeintliche Gewinner willigte ein und gab zusätzlich seine Bankdaten heraus.

Nachdem er das Abo abschließt, kommt es dem 25-Jährigen komisch vor

Dem 25-Jährigen kam die Sache dann im Nachhinein komisch vor. Zunächst informierte er sich im Internet über die Firma, bei der er scheinbar gewonnen hat. Er stieß auf mehrere Betrugswarnungen. Daraufhin erstattete er bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm Strafanzeige wegen Betrugs. Bislang fehlt dem 25-Jährigen noch kein Geld. (AZ)