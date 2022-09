Neu-Ulm

Achtung, Autofahrer: Die Schützenstraße in Neu-Ulm wird zur Einbahnstraße

Wegen einer Baustelle in der Schützenstraße kann es in Neu-Ulm zu Verkehrsbehinderungen kommen.

In der Neu-Ulmer Innenstadt ist in den nächsten Wochen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Grund sind Bauarbeiten in der Schützenstraße.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) verlegen Versorgungs- und Kommunikationsleitungen in der Neu-Ulmer Schützenstraße. Deswegen wird diese im Bereich zwischen der Eckstraße und der Luitpoldstraße ab Montag, 5. September, für voraussichtlich drei Wochen als Einbahnstraße stadteinwärts in Fahrtrichtung Osten beziehungsweise Hermann-Köhl-Straße ausgewiesen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Stadt Neu-Ulm rechnet mit Verkehrsbehinderungen Stadtauswärts wird der Verkehr über die Luitpoldstraße, die Silcherstraße und die Eckstraße umgeleitet. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Ortskundige Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. (AZ)

