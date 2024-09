Adel Alhamani reist mit Friedenstaube Coco von Neu-Ulm nach Solingen

Adel Alhamani sitzt auf einer Parkbank in Neu-Ulm, seine Taube Coco auf seiner Schulter, als eine Passantin mit einem Hund vorbeischlendert. „Das ist ja phänomenal, mal was anderes“, schmunzelt sie und zeigt auf die weiße Taube. Coco ist seit sechs Jahren an Adels Seite. Einer seiner Beiträge hat in den vergangenen Tagen für Aufmerksamkeit gesorgt. Das Video zeigt den 33-jährigen Syrer mit seiner weißen Friedenstaube in Solingen.

Ronja Haecker