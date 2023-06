Neu-Ulm

Ära wird fortgesetzt: Nachfolger für frühere Bäckerei Dreihäupl gefunden

Eine Ära an der Bahnhofstraße wird fortgesetzt: In diesem Haus war seit 1894 eine Bäckerei untergebracht. Die Bäckerei Dreihäupl ist zu, die "Nobel Bäckerei" kommt.

Plus Die Neu-Ulmer Traditionsbäckerei Dreihäupl schloss im vergangenen Sommer nach fast 60 Jahren. Jetzt ist ein Nachfolger gefunden, der eine 1894 begonnene Ära fortsetzt.

Die alte Stammkundschaft wird es als ein Relikt der guten alten Zeit werten, was noch in der Vitrine der alten Bäckerei Dreihäupl in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße hängt: "Oh wie schön, dass ihr alle hier seid", steht dort handschriftlich hinter Glas. Bald wird hier wieder gebacken - nur internationaler.

Bäckerei Nobel statt Dreihäupl

Die Schaufensterscheibe ist beklebt, der Verkaufsraum eingerichtet: Künftig wird hier die "Bäckerei Nobel" Backwaren verkaufen. Nomen est Omen? Unklar. Die bisherige Stammkundschaft der Familie Dreihäupl wird sich etwas umstellen müssen. Künftig werden hier Backwaren aus dem Balkan verkauft. Die Einen werden sich freuen, dass Neu-Ulm um eine kulinarische Besonderheit reicher wird. Die Anderen werden weiterhin die klassische, deutsche Bäckerei Dreihäupl vermissen.

