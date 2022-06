Ärger über gekürzte Zuschüsse für das Theater Neu-Ulm: Heinz Koch legt nach

Lokal Theatermacher Heinz Koch findet noch mal deutliche Worte für den Sparbeschluss der Stadt, der das Theater in große Nöte bringt.

Der Beschluss der Stadt Neu-Ulm ist fix. Dem Theater Neu-Ulm werden weitere 20 Prozent der zugesagten Förderfinanzierung gekürzt, um die Ausgaben Haushalt der Stadt zu senken. Die Entscheidung war Teil einer langen Liste an Sparmaßnahmen. Nach einer ersten Reaktion von Claudia Riese legt nun Heinz Koch, der das Theater zusammen mit seiner Frau betreibt, nach. "Einen Schlag ins Kontor" nennt Koch die Entscheidung, und er stellt die Frage, ob Neu-Ulm langfristig ein Theater brauche, sich leisten wolle – oder ob nicht.