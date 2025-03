Ärger über Vodafone-Haustürgeschäfte in Neu-Ulm hält an: Das rät die Polizei

Nachdem jüngst ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Pfuhl seinen Unmut über die Vorgehensweise von Vodafone-Mitarbeitern kundtat, haben sich im Nachgang unserer Berichterstattung weitere Menschen aus Neu-Ulm bei unserer Redaktion gemeldet. Sie teilen in Teilen die Ansicht, dass Vertreter des Telekommunikationskonzerns als „aggressive Drücker“ auftreten und wollen nun davor warnen, vorschnell Verträge abzuschließen. Die Polizei will derweil den Vorwurf, „nicht kooperativ“ gewesen zu sein, so nicht stehen lassen und gibt darüber hinaus Tipps, wie Betroffene sich verhalten sollten.

