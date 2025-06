Gestresste Erzieherinnen und fehlende Parkplätze: Villa Kunterbunt beklagt Parksituation in Neu-Ulm

Kostenlose Parkplätze sind in Neu-Ulm rar. Deswegen waren die kostenfreien Parkplätze in der Schießhausallee bis vor Kurzem bei vielen gefragt. Doch seit Anfang April darf dort nur noch für drei Stunden geparkt werden. Zum Ärger der Erzieherinnen und Erzieher des Awo-Kinderhauses „Villa Kunterbunt“, die nun nicht mehr uneingeschränkt vor der Kita parken dürfen. Für den Betrieb in der Tagesstätte hat das weitreichende Folgen.

