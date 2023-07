Neu-Ulm

vor 32 Min.

Ärger über pfeifende Züge: Signalschild am Bahnhalt Gerlenhofen gestohlen

Am unbeschrankten Bahnübergang in Gerlenhofen kam es bereits zu mehreren tödlichen Unfällen. Neuerdings pfeifen dort nun die Züge. Das verärgert Anwohner.

Plus Nach tödlichen Unfällen am Bahnübergang in Gerlenhofen pfeifen dort jetzt die Züge. Ein Schild, das die Zugführer dazu auffordert, ist nun aber verschwunden.

Von Thomas Heckmann

Zahlreiche Anwohner sind genervt von den Zügen, die seit vergangener Woche am unbeschrankten Bahnübergang im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen pfeifen. Nachdem es mehrere tödliche Unfälle dort an der St.-Wolfgang-Straße gab, sind die Triebfahrzeugführer angewiesen, vor dem Bahnübergang einen Achtungspfiff abzusetzen.

Eine Blechtafel auf Höhe des Bahnhofes Gerlenhofen mit einem "P" ist das Signal, dass diesen Warnpfiff vorschreibt. In der Nacht zu Samstag ist diese Signaltafel verschwunden. Die Bahn vermutet, dass verärgerte Anwohner das Schild entfernt haben. Sollte dem so sein, haben sie damit ihr Ziel nicht erreicht. Die Triebfahrzeugführer erhalten nun einen schriftlichen Befehl in den Führerstand geschickt, wo sie pfeifen müssen.

