Neu-Ulm

12:30 Uhr

Ärger über teure Tiefgarage im Neu-Ulmer Südstadtbogen

Plus Neu-Ulm muss noch mehr Geld in das Parkgebäude am Südstadtbogen stecken. Letztlich bleibt dem Stadtrat nichts anderes übrig, als einen erneuten Millionenbetrag abzunicken.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Die Stadt Neu-Ulm muss eine Menge Geld versenken, und das sprichwörtlich: Die Tiefgarage unter dem Südstadtbogen wird immer noch teurer. Dort hat die Stadt das dritte Untergeschoss gekauft, doch um das fertig zu bauen, ist es nötig, wieder ordentlich Geld nachzuschießen, was der Stadtrat jetzt ausgesprochen missmutig tat. Allerdings blieb ihm kaum etwas übrig, als mit laut knirschenden Zähnen das Geld lockerzumachen. Es besteht die vage Hoffnung, dass es nicht ganz so teuer kommt, wie geschätzt, aber sicher ist das nicht.

Die Tiefgarage unter dem Südstadtbogen sollte einmal deutlich billiger werden

Bekanntlich hat sich die Stadt in die Tiefgarage eingekauft, weil sie das reichlich marode Parkhaus am Bahnhof nicht sanieren wollte. Das galt als zu teuer. Mittlerweile ist es abgerissen. Ersatz sollte in der mit 900 Stellplätzen großen Tiefgarage des Südstadtbogens geschaffen werden. Knapp 400 Parkplätze davon gehören der Kommune, doch der Bau ist noch längst nicht fertig – und der ursprüngliche Kostenrahmen längst gesprengt. Knapp 13 Millionen Euro sollte einst der städtische Anteil betragen, dann wurde das Budget bei 15,1 Millionen festgezurrt – und jetzt reicht auch das nicht mehr. Das Unternehmen Albrings und Müller, das im kommunalen Auftrag über das Projekt wachen soll, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen, geht nun von 1,5 Millionen extra aus. Somit kostet das Ganze voraussichtlich rund 16,6 Millionen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen