Ärger um geplantes Baugebiet in Neu-Ulm: So geht es jetzt weiter

Plus Anwohner wenden sich mit einer Petition gegen die Pläne für "Wiley-Nord 2", weil dadurch eine Grünfläche verloren ginge. Die Stadträte sind hin- und hergerissen.

Die geplante Bebauung des Areals zwischen Bradleystraße und Curd-Jürgens-Straße in Neu-Ulm stößt auf massiven Widerstand der Anwohnerinnen und Anwohner. Diese haben nun eine Petition bei der Stadt eingereicht. Im zuständigen Planungs- und Umweltausschuss wurde erneut über den umstrittenen Bebauungsplan "Wiley-Nord 2" diskutiert. Etliche Stadträtinnen und Stadträte tun sich mit einer Entscheidung schwer. Wie geht es jetzt weiter?