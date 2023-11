Neu-Ulm

Ärger um Neubau: Grundschule in Burlafingen wird noch später fertig

Die neue Grundschule am Ortsrand von Burlafingen nimmt Gestalt an, doch bei den Arbeiten gibt es erneut Verzögerungen. Der geplante Eröffnungstermin ist nicht zu halten.

Plus Eigentlich sollte das neue Schulgebäude im Herbst 2024 eröffnet werden. Doch jetzt steht fest, dass sich dieser Termin nicht halten lässt.

Beim Spatenstich im Februar war die Stimmung noch euphorisch und die Vorfreude groß. Damals gingen alle Beteiligten davon aus, dass die neue Grundschule in Burlafingen zum Herbst 2024 eröffnet werden kann. Schüler, Lehrerinnen und Eltern sehnen den Neubau seit Jahren herbei, denn die Platznot ist groß. Nun aber stellt sich heraus: Der Eröffnungstermin muss verschoben werden. Es gibt erneut Verzögerungen.

Das ist der neue Termin für die Grundschule Burlafingen

Für die Mitglieder des Neu-Ulmer Bauausschusses war es eine böse Überraschung, denn zunächst sollte es in der Sitzung nur um mehrere Auftragsvergaben gehen, reine Routine also. Doch die Vertreter des Büros Hitzler Ingenieure, das von der Stadt als Projektsteuerer beauftragt wurde, nutzten die Gelegenheit, um über den aktuellen Stand bei dem Neubau zu berichten. Und sie redeten nicht lange um den heißen Brei herum: "Der Bauablauf ist nicht mehr haltbar", sagte Florian Stützle. Voraussichtlicher Fertigstellungstermin sei jetzt Frühjahr 2025, geplanter Einzug in den Osterferien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

