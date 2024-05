Neu-Ulm

vor 18 Min.

Ärger um plötzliches Parkverbot in Pfuhl: Warum ausgerechnet an Pfingsten?

Ein Anwohner ärgert sich über ein plötzliches Parkverbotsschild in der Sterngasse in Pfuhl - warum ausgerechnet an Pfingsten?

Plus Kurz vor den Feiertagen wird in einer Straße in Pfuhl ein Parkverbot eingerichtet. Ein Anwohner wundert sich: Mit den Arbeiten werde ohnehin erst nach Pfingsten begonnen?

Von Michael Kroha

Josef Kreitmaier ist irritiert. Seit Mittwoch stehen in der Straße vor seinem Haus in Pfuhl vier Verkehrsschilder, die auf ein seit Donnerstag gültiges Parkverbot hinweisen. Doch trotz Nachfragen beim Verkehrsamt der Stadt Neu-Ulm sowie beim Baubetriebshof habe er nicht in Erfahrung bringen können, wieso und wie lange eine vermeintlich vorgesehene Baumaßnahme dauert. Was ihn darüber hinaus stört: Er und vermutlich noch viele andere erwarten über die anstehenden Pfingstfeiertage Besuch – wo sollen die nun parken? Warum also ausgerechnet jetzt die Sperrung?

Das Parkverbot gilt laut Hinweisschild ab Donnerstag, 16. Mai, 7 Uhr. Wie lange ist darauf nicht zu lesen. Weil sich auch im Laufe des Freitagvormittags noch immer nichts getan hatte, kein Bagger oder Bauarbeiter zu sehen war, wandte sich Kreitmaier an unsere Redaktion. "Wie kann es sein, dass vor Feiertagen, wo Besuch zu erwarten ist, schon jetzt plötzlich niemand mehr parken darf?", fragt er. Er geht davon aus, dass die Arbeiten ohnedies erst nach den Feiertagen starten. Da brauche man doch jetzt nicht schon alles sperren. "Alles merkwürdig, nicht nachvollziehbar", findet er zudem, dass weder seitens Stadtverwaltung noch vom Baubetriebshof Informationen zu erlangen waren, wer oder was dahintersteckt. Eine Information an Anwohner sei nicht erfolgt.

