AfD-Mann Franz Schmid will für Neu-Ulm in den Landtag

Franz Schmid will den Stimmkreis Neu-Ulm im Bayerischen Landtag vertreten und spricht über seine Ziele. Auch für den Bezirkstag gibt es einen Bewerber.

Der AfD-Kreisvorsitzende Franz Schmid tritt bei der kommenden Landtagswahl als Stimmkreiskandidat seiner Partei im Stimmkreis 713 Neu-Ulm an. Auch für den Bezirkstag hat die AfD einen Bewerber aufgestellt.

AfD-Mann Schmid nimmt rechtsextreme Identitäre Bewegung in Schutz

Einstimmig haben die Mitglieder der AfD in einer Aufstellungsversammlung ihren Kreisvorsitzenden Franz Schmid zum Direktkandidaten für die kommende Landtagswahl gewählt. Der 22 Jahre alte gelernte Kinderpfleger aus Babenhausen im Unterallgäu ist auch Bundesschatzmeister der Jungen Alternative. In einer Pressemitteilung gibt Schmid bekannt, er wolle sich für eine vernünftige Politik in Bayern einsetzen. Dazu gehöre konsequentes Abschieben straffällig gewordener Ausländer und abgelehnter Asylbewerber sowie eine Entlastung der hart arbeitenden Bürgerinnen und Bürger. Die Energiekrise bezeichnet er als hausgemacht. Bayern brauche einen Mix aus allen Energieträgern, dazu gehörten auch Kernkraft und "sauberes russisches Gas".

Öffentlich war Schmid zuletzt aufgefallen, als er eine angebliche "Hetzjagd" gegen die rechtsextreme Identitäre Bewegung (IB) anprangerte. Die Verwalterin eines Ulmer Hauses hatte angekündigt, einem Tarnverein der Gruppe kündigen zu wollen, der sich in dem Gebäude eingemietet hatte. Ein Unvereinbarkeitsbeschluss der AfD verbietet die Zusammenarbeit mit der IB.

Patzke: "linke Nischenprojekte" werden mit Unsummen gefördert

Nicht nur Schmid wurde gewählt, ohne Gegenstimme fiel der Mitteilung zufolge auch die Wahl von Marcel Patzke als Kandidat für die kommende Bezirkstagswahl aus. Der 33-Jährige ist Schriftführer des Kreisverbands, er arbeitet als Werkstoffprüfer. Patzke teilt mit: "Gerade der Bezirkstag ist ein Paradies für alle möglichen Projekte zur Verschwendung des Steuergeldes der arbeitenden Bevölkerung." Während Familien nicht wüssten, wie sie Strom und Gas bezahlen sollen, würden "linke Nischenprojekte" mit Unsummen gefördert. Patzke verlangt, die Prioritäten müssten "endlich wieder bei den hart arbeitenden deutschen Familien liegen". (AZ)