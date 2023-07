Aggressive Gäste in Neu-Ulmer Fitness-Studio: Handelt es sich um Diebe?

Zwei Männer pöbeln in einem Fitness-Studio mehrere Gäste an. Als die Polizei sie kontrolliert, wird vermeintliches Diebesgut gefunden.

In einem Fitness-Studio in der Wiblinger Straße in Neu-Ulm sind am Dienstag zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren negativ aufgefallen. Sie sollen laut Polizei mehrere Gäste angepöbelt haben. Es könnte sich bei den Personen wohl auch um Diebe handeln.

Wie die Ermittler mitteilt, hätten die Männer gegen 17 Uhr in dem Fitness-Studio aufgehalten. Nachdem sie mehrere Gäste angepöbelt haben soll, seien sie von Zeugen mehrmals gebeten worden, den Platz zu verlassen. Weil die Stimmung der beiden Männer immer ungehaltener geworden sein soll, wurde die Polizei hinzugezogen. Noch vor Eintreffen der Beamten verließen die Männer aber die Örtlichkeit.

Die Polizisten stellten die Männer noch in der Nähe fest. Bei der Kontrolle der Personen wurde Werkzeug entdeckt, bei dem es sich vermeintlich um Diebesgut handelt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm habe hierzu die Ermittlungen gegen die beiden Männer aufgenommen. (AZ)