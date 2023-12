Aggressiver 17-Jähriger randaliert und wehrt sich gegen Polizei

Weil ein Jugendlicher an einem Neu-Ulmer Wohnhaus randalierte, wollte die Polizei ihn mit zur Wache nehmen, was der 17-Jährige mit Schlägen und Tritten quittierte.

Nach einem Streit wollte sich ein 17-Jähriger Zutritt zum Wohnhaus seiner Partnerin verschaffen. Weil die junge Frau ihm nicht öffnete, randalierte er betrunken vor der Eingangstür des Mehrfamilienhauses in Neu-Ulm. Zwei Anwohner riefen am Freitagabend die Polizei - es kam zu weiteren Eskalationen.

Täter und Polizisten stürzen Treppenstufen hinunter

Weil der 17-Jährige sich durchgehend aggressiv verhielt und sich auch von den Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, entschieden die Beamten, ihn zu fesseln, was den Jugendlichen nur noch weiter in Rage versetzte. Er wehrte sich so stark, sodass er zusammen mit zwei Beamte eine Treppe mit drei Stufen herunterfiel. Nach dem Sturz leistete er weiterhin erheblichen Widerstand und schlug und trat zusätzlich nach den eingesetzten Beamten. So berichtet es die Polizei. Erst mit erheblichem Kräfteaufwand sei der 17-Jährige schlussendlich gefesselt und fixiert zur Polizeiinspektion nach Neu-Ulm gebracht worden. Auch verbal ließ der Jugendliche seinen Aggressionen freien Lauf.

Auch als der Vater den 17-Jährigen abholen wollte, zeigte der sich wieder gewaltbereit. Da der Jugendliche nicht an den Vater übergeben werden konnte, musste er letztendlich in polizeilichen Gewahrsam genommen werden, so die Polizei. Sowohl der junge Täter selbst, als auch zwei der eingesetzten Beamten erlitten leichte Verletzungen. (AZ)