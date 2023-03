Aggressiver Patient beleidigt und bespuckt Polizisten in Neu-Ulm

An einer Bushaltestelle in Neu-Ulm hat ein Mann gesundheitliche Probleme. Als Rettungsdienst und Polizei eintreffen, wird der Betrunkene rabiat.

Wegen eines aggressiven Patienten hat der Rettungsdienst am Samstagnachmittag in Neu-Ulm die Polizei zu Hilfe gerufen. Als die Beamten an der Bushaltestelle eintrafen, verhielt sich der 41-Jährige auch ihnen gegenüber renitent. Der Patient war laut Polizei stark alkoholisiert und nicht orientiert. Da eine Behandlung des 41-Jährigen nicht nötig war, sollte er in Schutzgewahrsam genommen werden. Um die Identität des Mannes zu klären, durchsuchten ihn die Beamten nach Ausweispapieren. Dabei leistete er Widerstand, sodass er gefesselt werden musste.

Der Mann wird von der Neu-Ulmer Polizei in Gewahrsam genommen

Laut Polizeibericht beleidigte er die eingesetzten Beamten und bespuckte eine Polizistin. Eine zweite Streife wurde hinzugezogen, um den Mann zur Dienststelle zu bringen. Als er in die Gewahrsamszelle gebracht wurde, wurde er erneut ausfallend. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. (AZ)