Akku von Rollstuhl geht leer: Passant wird zum "Retter in der Not"

Ein Rentner kam in Neu-Ulm mit seinem Elektrofahrstuhl nicht mehr nach Hause. Ein 40-Jähriger wird laut Polizei zum "Retter in der Not".

Ein 40-Jähriger hat einem 75 Jahre alten Renter am Dienstagabend in Neu-Ulm aus der Patsche geholfen. Der Senior war mit einem Elektrofahrstuhl in der Riedstraße unterwegs, als der Akku seines Rollstuhls aufgrund der zurückgelegten Fahrtstrecke leer ging. Wie die Polizei mitteilt, traf der 40-Jährige gegen 19.37 Uhr auf den 75-Jährigen, der nicht mehr nach Hause kam. Der "Retter in der Not" informierte daraufhin die Polizeiinspektion Neu-Ulm über die missliche Lage des Rollstuhlfahrers. Die Beamten erreichten einen Pfleger des Seniorenwohnheimes, in dem der Mann wohnt. Der Pfleger holte den Senior wohlbehalten ab, die Beamten lieferten den Rollstuhl beim Wohnheim ab. (AZ)

