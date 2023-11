Aktionstag: Die Stadt Neu-Ulm sagt Sexismus den Kampf an

Vertreterinnen und Vertreter der Stadt, der Polizei und der Eventszene diskutieren in Neu-Ulm über Sexismus. Moderiert wird die Runde von Kathi Wolf.

Die Stadt Neu-Ulm ist Mitglied im Bündnis „Gemeinsam gegen Sexismus“, welches vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin gefördert wird. Als eine von drei deutschen Kommunen wurde Neu-Ulm ausgewählt, einen Aktionstag zu gestalten. Unter dem Themenschwerpunkt „Neu-Ulm, aber sicher! Öffentlicher Raum als belästigungsfreie Zone“ findet dazu am Mittwoch, 22. November, um 19 Uhr im Johannessaal ein Podiumsgespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtplanung der Stadt Neu-Ulm, der Polizei und der örtlichen Eventszene statt.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger vertritt Null-Toleranz-Politik

Die Kabarettistin und Schauspielerin Kathi Wolf wird die Podiumsrunde moderieren. Interessierte sind eingeladen. Am Vormittag des 23. Novembers findet von 8.30 bis 11 Uhr für Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft zusätzlich ein Business-Frühstück zum Thema „Betriebliche Strategien gegen Sexismus und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“ im Neu-Ulmer Rathaus statt. „Wir wollen Sexismus in unserer Stadt keinen Raum bieten. Als Frau und als Oberbürgermeisterin vertrete ich hier eine Null-Toleranz-Politik. Klare Grenzen setzen und sich mit Respekt zu begegnen ist für mich das A und O in Gesellschaft und Arbeitswelt“, so Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Um Anmeldung zum Business-Frühstück wird gebeten (E-Mail: aktionstag@neu-ulm.de, Telefon: 0731/7050-6512). (AZ)