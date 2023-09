Aktuelle Störung: Neu-Ulmer Polizei ist telefonisch nicht erreichbar

Ein technischer Defekt legt aktuell die Telefonleitung bei der Neu-Ulmer Polizei lahm. Wie Bürgerinnen und Bürgerinnen die Polizei jetzt erreichen können.

Aufgrund eines technischen Defekts an einer Telefonleitung sind aktuell (Freitag, 15.9.23) alle Polizeidienststellen in Neu-Ulm telefonisch nicht erreichbar. Die Dauer der Störung ist noch unbekannt, wie das für Neu-Ulm zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Freitagvormittag mitteilt. Zu den betroffenen Dienststellen zählen:

die Polizeiinspektion Neu-Ulm

die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm

die Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm und

und die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West

Derzeit sei noch nicht absehbar, wie lange die Einschränkung noch besteht. Der Polizeinotruf 110 sei von der Störung nicht betroffen, heißt es. Bürgerinnen und Bürger, die mit der Polizei in Kontakt treten wollen, werden gebeten, dies entweder persönlich, über den Polizeinotruf oder über E-Mail zu tun. Die Mailadressen der betroffenen Dienststellen lauten

Die Polizei will informieren, sobald die Störung behoben ist. (AZ)