Neu-Ulm

vor 42 Min.

Alarm in Neu-Ulm: Bewusstlos durch Kohlenstoffmonoxid

Gasaustritt in Neu-Ulm: Nachdem die Feuerwehr sämtliche Wohnungen überprüft hatte, dass sich dort kein gefährliches Gas mehr angesammelt hat, konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen

Plus Wegen einer bewusstlosen jungen Frau wurde der Rettungsdienst am Sonntagvormittag in den Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen gerufen.

Von Thomas Heckmann

Als die Retter die Wohnung eines Mehrfamilienhauses betraten, lösten ihre Kohlenstoffmonoxid-Warngeräte sofort Alarm aus, die Feuerwehr musste zu Hilfe kommen.

