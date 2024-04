Albsteiger zum Klimaschutz: Jeder kann was tun

Plus Bei den Zukunftsgesprächen geht es diesmal um das Klima - und warum viele ihren Beitrag leisten können.

Eigentlich wollte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger sich schon länger um die Zukunft kümmern: Ihr Vorgänger Gerold Noerenberg hatte 2017 die sogenannten Zukunftsgespräche im Edwin-Scharff-Haus gestartet. Doch nach nur zwei Mal war zunächst Schluss, dann kam Corona. "Das waren damals sehr gute Gespräche", sagt sie gegenüber unserer Redaktion, "und eigentlich hätte es nahtlos weitergehen sollen, das war die Idee." Doch nach der Pandemie habe es eben eine Weile gebraucht, bis "man es wieder aufnehmen konnte." Bei dem nunmehr dritten Zukunftsgespräch am Dienstag, 16. April, ab 18 Uhr, bietet sich das Thema geradezu an: Im Herbst hatte der Stadtrat das Neu-Ulmer Klimaschutzkonzept beschlossen.

Als Referentin wurde die Journalistin Petra Pinzler gewonnen, die mit ihrer Familie ein Jahr lang versucht hat, möglichst klimaschonend zu leben. Ihr Buch "Vier für das Klima" sei relativ "umsetzungsnah", findet die Oberbürgermeisterin. Es gehe bei der Veranstaltung nicht um wissenschaftliche Betrachtungen über neueste CO2-Werte, sondern "ganz bewusst um etwas Bürgernahes, sodass jeder hoffentlich interessante Erkenntnisse mitnehmen kann." Zu ihren Hauptbotschaften gehöre nicht zuletzt: "Wir als Stadt sind auf der einen Seite Vorbilder, aber im Endeffekt kann jeder seinen Beitrag leisten, egal, ob er viel oder wenig Geld hat, ob er ein eigenes Haus besitzt oder nicht, ob er ein Auto besitzt oder nicht." Jüngst habe ein Hochschulprofessor in Zweifel gezogen, "ob es das Klima rettet, wenn auf dem Rathausplatz vier Bäume gepflanzt werden." Es gehe aber nicht allein um den Rathausplatz, "denn wenn vier Bäume von uns und vier Bäume vor dem nächsten und vor dem dritten und vierten gepflanzt werden, dann rettet es vielleicht eben doch das Klima." Wichtig sei eben, "dass wir viele sein müssen."