Alfonso Anzivino: Ein Schmuck-Leben zwischen Ulm und Mailand

Alfonso Anzivino verbindet italienische Lebenskunst und handwerkliche Raffinesse in seinen herausragenden Schmuckstücken aus seiner Werkstatt in Neu-Ulm.

Plus Der 47-Jährige Alfonso Anzivino ist in Sphären der Welt des Schmuckes aufgestiegen, die von einem Ulm/Neu-Ulmer Ein-Mann-Betrieb nicht unbedingt zu erwarten sind.

Im Stadthaus hat Alfonso Anzivino inzwischen ein Schaufenster mit Ulm-Schmuck – seine Art Liebeserklärung an Ulm, wie er sagt. Dieses Schaufenster ist das eine Bein eines immensen Spagats, in dem der Schmuckkünstler aktuell lebt.

Das andere Bein: Mailand, Lugano, Paris – und jüngst in der Schmuckstadt Idar-Oberstein, wo er beim international ausgeschriebenen Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis den dritten Preis errang mit einem Collier, in dem sich Meeresgetier feinst gearbeitet tummelt und in dem Edelsteine von insgesamt 160 Karat verarbeitet sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

