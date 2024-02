Neu-Ulm

18:04 Uhr

Alkohol aus Tankstelle gestohlen: Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Nach einem Diebstahl in einer Tankstelle in Neu-Ulm konnte ein mutmaßlicher Täter gefasst werden. Einen zweiten will die Polizei nun ermitteln.

Aus einer Tankstelle in der Europastraße in Neu-Ulm soll ein 22-Jähriger mehrere Flaschen Alkohol gestohlen haben. Die Polizei kann den Mann wenig später fasst. Der Verdächtige aber befindet sich wieder auf freiem Fuß. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle habe der Polizei mitgeteilt, dass zwei zunächst unbekannte Täter gegen 16.30 Uhr mehrere Flaschen Alkoholika gestohlen haben sollen. Zudem sollen sie mutwillig weitere Flaschen zu Boden geworfen haben, die zu Bruch gingen. Anschließend seien die Täter zu Fuß geflüchtet. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 120 Euro. Eine zufällig anwesende Security-Mitarbeiterin habe die beiden bis zu einer nahegelegenen Unterkunft verfolgen können, an der eine hinzugerufene Streife der Neu-Ulmer Polizei einen der mutmaßlichen Täter stellte. Den anderen Tatverdächtigen trafen die Beamten nicht mehr an. Beim gefassten Verdächtigen fanden die Beamten zwei Flaschen des mutmaßlichen Diebesgutes. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen entließen die Beamten den 22-Jährigen aus dem polizeilichen Gewahrsam. Gegen ihn leiteten sie ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Sachbeschädigung ein. Die Ermittlungen zum noch unbekannten Täter nahmen die Beamten ebenfalls auf. Videoaufzeichnungen sind vorhanden, diese sollen sie nun ausgewertet werden. (AZ)

