Alkohol und Drogen: Polizei stoppt mehrere Verkehrsteilnehmer in Neu-Ulm

Die Polizei hat bei mehreren Personen nach einer Kontrolle in Neu-Ulm die Weiterfahrt unterbunden. Es waren jeweils entweder Drogen und/oder Alkohol im Spiel.

Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss hat die Polizei in Neu-Ulm beendet. Auf die jeweiligen Verkehrsteilnehmer kommen nicht nur Geldbußen zu.

Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte am Mittwoch um 20.10 Uhr in der Memminger Straße einen 22-Jährigen auf einem E-Scooter. Bei ihm konnten Atemalkoholgeruch und drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein freiwilliger Test auf Betäubungsmittel sei positiv auf Cannabis verlaufen. Der freiwillige Atemalkoholtest habe einen Wert von knapp 0,5 Promille ergeben. Aufgrund der positiven Tests ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Wenige Minuten später, um 20.15 Uhr, kontrollierten Beamte einen 27-Jährigen mit seinem Elektroroller, ebenfalls in der Memminger Straße. Bei ihm stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss gegen den 27-Jährigen ein.

Am frühen Morgen des Donnerstags wurde ein 56-jähriger Fahrradfahrer in der Marienstraße kontrolliert. Dabei wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe einen Wert von über 1,6 Promille ergeben, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme anordneten und die Weiterfahrt unterbanden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrradfahrer ein. (AZ)