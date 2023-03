Alkoholisierte Unfallfahrerin randaliert und beleidigt Beamte

Eine alkoholisierte 46-Jährige kommt in der Europastraße mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Auf der Polizeidienstelle beginnt die Frau zu randalieren und beleidigt die Beamten.

In der Neu-Ulmer Europastraße kam es am Dienstagabend zu einem leichten Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, kam eine 46-Jährige dabei mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von 500 Euro an ihrem PKW. Die Frau habe sich daraufhin unverletzt zu einer nahe gelegenen Tankstelle begeben, dort eine Flasche Wein gekauft und dann selbstständig die Polizei und ein Abschleppunternehmen kontaktiert. Beim Eintreffen stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau unter erheblichem Alkoholeinfluss von über einem Promille stand, der nicht auf die nach dem Unfall gekaufte Flasche Wein zurückzuführen war.

Unfallfahrerin randaliert betrunken auf Polizeidienststelle

Die 46-Jährige wurde daraufhin zur Blutentnahme mit auf die Polizeidienststelle genommen und sollte, da sie sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, danach in eine Fachklinik gebracht werden. Bevor die Frau in die Klinik gebracht werden konnte, beschimpfte sie die beteiligten Beamten und schlug mit den Fäusten auf eine Trockenbauwand ein, wobei ein Sachschaden von 2500 Euro entstand. Die 46-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und Sachbeschädigung. (AZ)