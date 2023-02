Alkoholtest nicht mehr möglich: Radfahrer stürzt betrunken in Gerlenhofen

Er konnte sich nicht einmal mehr auf den Beinen halten, und ein Atemalkoholtest war nicht mehr möglich. Dieser Rausch hat für einen 62-Jährigen gewaltige Folgen.

Ein 62-Jähriger ist im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen mit seinem Fahrrad gestürzt. Der Mann soll laut Polizei so betrunken gewesen sein, dass ein Alkoholtest nicht möglich war. Gegen eine spätere Blutentnahme soll er sich jedoch so stark gewehrt haben, dass er durch mehrere Beamte fixiert werden musste.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ist der 62-Jährige am Montagabend alleinbeteiligt von seinem Pedelec gestürzt. Er zog sich hierbei leichte Abschürfungen am linken Arm zu. Die mutmaßliche Ursache des Sturzes: Der Mann sei stark alkoholisiert gewesen und habe sich kaum auf den Beinen halten können. Ein Atemalkoholtest sei trotz mehrmaliger Versuche nicht durchführbar gewesen.

Die Beamten verbrachten den Fahrradfahrer für eine Blutentnahme zur Polizeiinspektion. Doch gegen die Entnahme soll sich der 62-Jährige gewehrt haben. Mehrfach habe er seinen Arm weggezogen. Mehrere Polizeibeamte hätten sodann seinen Oberkörper und den Arm fixiert.

Weil der Mann weder imstande gewesen soll, selbstständig zu laufen, noch sich auf den Beinen zu halten, verbrachte er die restliche Nacht im Gewahrsam der Polizei, um seinen Rausch auszuschlafen. Den 62-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)