Alle lieben die Rutschen im Donaubad

Wenn es in Neu-Ulm abwärts geht, dann mit viel Schwung und Spaß: Die immer noch recht neuen Rutschen im Donaubad haben sich zu einem gewaltigen Publikumsmagneten entwickelt und die Besucherzahlen geradezu explodieren lassen. Auch anderswo auf dem Gelände des Spaßbades läuft es hervorragend, denn der Wohnmobilparkplatz erfreut sich extrem großer Beliebtheit und muss derzeit erweitert werden. Apropos Parken: Seit Mitte Dezember wurde die Gebührenschraube deutlich angezogen, um Pendler und sonstige Tagesparker, die nicht zum Baden wollen, vom Gelände zu verdrängen. Das hat offenbar funktioniert.

Auf die neuen Rutschen im Donaubad setzte ein regelrechter Run ein

Zunächst hatte es nicht nach einer Erfolgsgeschichte ausgesehen, denn die spektakuläre Rutschenanlage eines Schweizer Spezialherstellers konnte erst mit einem Jahr Verzögerung eingebaut und Ende 2023 in Betrieb genommen werden. Doch dann ging es wortwörtlich ab: „Es setzte ein regelrechter Run auf unsere Rutschen ein“, berichtete Geschäftsführerin Sabine Gauß jetzt im Ausschuss für Finanzen, Inneres und Bürgerdienste, „sie sind unser Besuchermagnet.“ Der zieht die Zahl der Badegäste kräftig nach oben. Allein durch die Erlebnisrutschen sei die Zahl der Gäste um 50 Prozent nach oben gegangen. Das sei „sensationell“.

Im Durchschnitt kommen rund 2000 Menschen pro Tag, in Spitzenzeiten sogar rund 6500. Deshalb muss der Betreiber, die Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH, nun kräftig in die Wasseraufbereitungsanlage investieren, damit das warme Nass trotz des Ansturms stets „frisch“ bleibt. Das Erlebnisbad stoße an etlichen Tagen an seine Kapazitätsgrenze, sagt der zweite Geschäftsführer Jochen Weis.

Die Dauerparker sind nun weg vom Donaubad

Der große Zustrom an Gästen macht sich entsprechend auf dem eigentlich weitläufigen Parkplatz bemerkbar. In der Vergangenheit mussten Badewillige immer mal wieder unfreiwillig den Rückzug antreten: Pendler und andere Langzeitparker hatten das Areal voll gestellt. So trafen sich dort gerne auch Gruppen, um etwa mit dem Bus ins Allgäu zu fahren – doch die Autos blieben in Neu-Ulm stehen. Seit Mitte Dezember geht das nicht mehr, zumindest nicht mehr gratis. Fremdparker müssen zahlen. Nach sechs Stunden wird ein erster Obolus von sechs Euro fällig, danach steigt der Preis stetig an bis zur maximalen Tagespauschale von 14 Euro. „Das tut mir leid für die Pendler“, sagte Jochen Weis. Es sei aber darum gegangen, die Leute loszuwerden, „die da nicht baden“. Das hat offenbar funktioniert. Der Geschäftsführer spricht von einer „guten Entscheidung“, und: „Die Beschwerden halten sich in Grenzen.“

Nur am Wochenende, wenn das Eishockeyteam der Devils in der Eislaufhalle seine Heimspiele bestreitet, wird es trotz allem sehr eng, wie Günter Gillich (FDP) im Ausschuss anmerkte. Dann sei der Parkplatz überlastet und „die Leute parken in der Kleingartenanlage.“ Da werde noch nach Lösungen gesucht, so Weis, es sei aber noch nichts spruchreif. In diesem Zusammenhang warf Benjamin Gasser (FWG) die Frage auf, ob die Kunsteisbahn möglicherweise ganzjährig betrieben werden könne. Das wäre nach den Worten von Weis schon möglich, kostet aber pro Tag rund 1000 Euro für die Kühlung. „Es gibt viele Gründe, sowas nicht zu tun“, meinte seine Kollegin Sabine Gaus, „nicht zuletzt wegen des Umweltschutzes“.

Auch für Wohnmobil-Fahrer ist das Donaubad sehr beliebt

Ausgesprochen beliebt sind auch die Wohnmobilstellplätze, weshalb eine Erweiterung dringend notwendig war. 53.000 Gäste übernachteten im vergangenen Jahr mit ihrem Campingmobil am Donaubad – eine „Erfolgsgeschichte“, wie die beiden Geschäftsführer meinen. Deshalb werden derzeit die Kapazitäten in etwa verdoppelt. Die zusätzlichen Stellflächen sollen im April und somit rechtzeitig vor Ostern fertig sein.

Für dieses Jahr plant die Donaubad GmbH mit einem Umsatzzuwachs von satten 33 Prozent gegenüber dem ebenfalls sehr guten Jahr 2024 aus. Obwohl es so gut läuft, übersteigen die Kosten immer noch die Einnahmen, doch die Lücke geht immer weiter zu. Das heuer angepeilte Defizit in Höhe von knapp 1,7 Millionen Euro teilen sich die Städte, Ulm übernimmt gut 1,2 Millionen, Neu-Ulm etwa 504.000 Euro. Die Bilanz des Donaubads wurde im Ausschuss für Finanzen, Inneres und Bürgerdienste ausgesprochen wohlwollend aufgenommen.